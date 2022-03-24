PORTEKİZ – TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz

Portekiz – Türkiye maçını canlı izlemek için tıklayınız…





A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde play-off turu maçında Portekiz’in konuğu olacak. Maçla ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Portekiz – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?





PORTEKİZ – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?





Portekiz – Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45’te TRT 1’de canlı yayınlanacak.









BİR MİLLİ FUTBOL TAKIMI PORTEKİZ MAÇI PERSONELİ…