Portekiz – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stefan Kuntz ile 5. Oyun

Türkiye 5. maçını Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Portekiz ile oynayacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, rakibi kalesinde 11 kez fileleri havalandırdı ve 3 gol kaydetti.

Kuntz yönetiminde oynadığı ilk maçta Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, sahadaki ikinci maçında deplasmanda Letonya’yı 2-1, sahadaki üçüncü maçında ise Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda milli takım Stefan Kuntz ile son kez…