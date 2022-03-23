Portekiz - Türkiye maçı öncesi Abel Xavier konuştu! Turu geçecek taraf...

“Türkiye, Portekiz’in kaybettiği toplarda çok etkili olabilir”

Portekizli eski milli futbolcu, “Portekiz’in çok daha fazla topa sahip olacağını ve çok daha fazla hücum edeceğini” öngörerek, “Antrenör olarak Türk Milli Takımı’nın birçok maçını izledim. Türkiye özellikle futbolda çok iyi savunma yapan bir takım. Son maçlar.Günümüz futbolunda da topun fazla olması ve hücumun tek başına pek bir anlamı yok.Türkiye defansta geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğuna göre, Portekiz’de ne kadar topa sahip?