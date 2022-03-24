Said Nursi vefatının 62. yılında anılıyor

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20. yüzyılın en büyük müceddidlerinden biri olan ve ömrünü İslam davasına adayan ve bu uğurda eşi görülmemiş çilelere göğüs geren Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 62. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. 130 parçadan oluşan ve 6 bin sayfaya ulaşan Risale-i Nur külliyatı ile İslam hakikatlerini açıklamaya ve sosyal, siyasî, iktisadî ve eğitim gibi birçok alana ve güncel konulara ışık tutmaya devam eden Said Nursi, , 23 Mart 1960’ta Şanlıurfa’daydı. ebediyen vefat etmişti. CHP zihniyeti…