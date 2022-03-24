Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı

Zaman zaman şarkı söyleyip dans ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi BozkurtMagazin basını tarafından ‘annesini takip eden’ olarak anılsa da tam tersine Kanada’da özel bir kurumsal şirkette çalışmaya devam ediyor. Şarkıcı Ceylan son dönemde yaptığı estetik operasyonlarla gündeme gelirken Melodi Bozkurt’un estetik ameliyatı dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Ceylan Avcı ve Melody Bozkurt

MELODİ BOZKURT’UN HAYAT HİKAYESİ

14 Eylül 1992’de İstanbul’da doğdu. Melodi Bozkurt aslen Tuncelilidir. Onun annesi…