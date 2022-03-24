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Şeyh Edebali kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman’daki Şeyh Edebali’nin hayatı ve ölümü

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Şeyh Edebali kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman’daki Şeyh Edebali’nin hayatı ve ölümü

ŞEYH EDEBALI KİMDİR?

Edebali ilk eğitimini Karaman’da yaptı. Hanefi fakihlerinden Necmeddin ez-Zahidi’nin talebesi oldu. Daha sonra Şam’a gitti ve Sadreddin Süleyman b. Ebü’l-İz ve Cemaleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden din ilimlerini okudu. Şam’dan memleketine dönünce tasavvufa yöneldi; Bilecik’te bir tekke kurarak halkı aydınlatmaya başladı.

Bilecik’te Edebali Osman Gazi ile tanıştı. Alimleri ve mutasavvıfları çok seven Osman Gazi, mübarek günlerde şeyhin tekkesine gider, dinî ve idarî konularda hep onunla konuşurdu.

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