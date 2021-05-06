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Shine Tom Chacko (Thalapathy 65) Wiki, Biography, Age, Movies, Family, Images

Shine Tom Chacko (Thalapathy 65) Wiki, Biography, Age, Movies, Family, Images

Shine Tom Chacko is a former assistant director and movie actor, who primarily works in the Malayalam film industry. He started his career as an assistant director and worked under director Kamal for nine years. Later he made his acting debut with the Malayalam movie Gaddama directed by Kamal in the year 2011. He then featured in various movies like Ee Adutha Kaalathu, Chapters, Annayum Rasoolum, and the Masala Republic in supporting roles. In the year 2014, he made his debut lead role in the movie Ithihasa directed by Binu S Kalady. Shine Tom Chacko to debut in Tamil with Thalapathy 65 movie directed by Nelson Dilipkumar.

Shine Tom Chacko

Shine Tom Chacko Biography

Name Shine Tom Chacko
Real Name Shine Tom Chacko
Nickname Shine
Profession Actor
Date of Birth 15 September 1983
Age 36 (as of 2019)
Zodiac sign Yet to be updated
Family Father: CP Chacko
Mother: Mariya Carmel
Marital Status Married
Affairs/Girlfriends NA
Wife Thabeetha
Children Daughter: Sky
Religion Christianity
Educational Qualification Graduate
School St. Thomas College, Thrissur
College A. V. Higher Secondary School, Ponnani
Hobbies Reading Books and Travelling
Birth Place Mundoor, Kerala, India
Hometown Trichur, Kerala, India
Current City Trichur, Kerala, India
Nationality Indian

Shine Tom Chacko’s Official Social Profiles

facebook.com/ShineTomOfficial/

twitter.com/shinetomchacko

instagram.com/shinetom_chacko/

Latest Movies List

  • Djinn – 2021
  • Thalapathy 65 (2021)

Shine Tom Chacko Images

Check out the latest photos of malayalam actor Shine Tom Chacko,

Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Shine Tom Chacko
Year Film Director Character
2011 Gaddama Kamal Basheer
Salt N’ Pepper Aashiq Abu Dubbing director
2012 This Adutha Kaalathu Arun Kumar Aravind Serial killer
Chapters Sunil Ibrahim | Vinod aka Choonda
2013 Annayum Rasoolum Rajeev Ravi Abu
5 Sundarikal Aashiq Abu as Servant
Arikil Oraal Sunil Ibrahim | Alfred
Kaanchi Jeeyen Krishnakumar Vijayan
2014 Pakida Sunil karyattukara Sunny
Hang Over Sreejith Sukumaran Noor
Konthayum Poonoolum Jijo Antony Martin
Masala Republic Visak G. S Sivan kutty
Ithihasa Binu S Alvy Benedict
2015 Viswasam Athalle Ellam Jayaraj vijay Jomon
Ottal Jayaraj Boss
Saigal Paadukayaanu Sibi Malayil Chandra Babu
2016 Style Binu S crazy man at the church
Combat boat Rajeev Ravi Johny
Mohavalayam T.V.Chandran TBA
Ann Maria Kalippilaanu Midhun Manuel Thomas Tribe
Doram Manu Kannamthanam
Dum Anuram Anthony
Popcorn Aneesh Upasana children
Koppayile coding Soujan Joseph Appu
2017 Godha Basil Joseph Kidilam Feroz
Prethamunde Sookshikuka Mohammed Ali
Tiyaan Jiyen krishnakumar Jameel
Varnyathil Aashanka Sidharth bharathan Pratheesh
Mannankattayum Kariyilayum Arun Sagara
Avarude Raavukal Shanil Muhammed Shine
Stopped Soubin Shahir
Mayanadhi Aashiq Abu Shine
2018 Sakhavinte Priyasakhi Sidhique thamarassery
Kayamkulam Kochunni Roshan Andrews Kochu Pillai
Who Ajay Devaloka John
2019 Oru Kaatil Oru Paaykappal GP Vijayakumar
Oru Nakshatramulla Akasham Ajith Pulleri, Suneesh Babu
Ishq Anuraj manohar Alwin
Mask Sunil Hanif
Unda Khalidh Rahman | Jojo Samson
Thami KR Praveen
TBA Third World Boys Ayyappa Swaroop, Shahaladharan Sashidhar Shine
Bibleo Kurian Sajan Bibleo

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