Shine Tom Chacko (Thalapathy 65) Wiki, Biography, Age, Movies, Family, Images

Shine Tom Chacko is a former assistant director and movie actor, who primarily works in the Malayalam film industry. He started his career as an assistant director and worked under director Kamal for nine years. Later he made his acting debut with the Malayalam movie Gaddama directed by Kamal in the year 2011. He then featured in various movies like Ee Adutha Kaalathu, Chapters, Annayum Rasoolum, and the Masala Republic in supporting roles. In the year 2014, he made his debut lead role in the movie Ithihasa directed by Binu S Kalady. Shine Tom Chacko to debut in Tamil with Thalapathy 65 movie directed by Nelson Dilipkumar.
Shine Tom Chacko Biography
|Name
|Shine Tom Chacko
|Real Name
|Shine Tom Chacko
|Nickname
|Shine
|Profession
|Actor
|Date of Birth
|15 September 1983
|Age
|36 (as of 2019)
|Zodiac sign
|Yet to be updated
|Family
|Father: CP Chacko
Mother: Mariya Carmel
|Marital Status
|Married
|Affairs/Girlfriends
|NA
|Wife
|Thabeetha
|Children
|Daughter: Sky
|Religion
|Christianity
|Educational Qualification
|Graduate
|School
|St. Thomas College, Thrissur
|College
|A. V. Higher Secondary School, Ponnani
|Hobbies
|Reading Books and Travelling
|Birth Place
|Mundoor, Kerala, India
|Hometown
|Trichur, Kerala, India
|Current City
|Trichur, Kerala, India
|Nationality
|Indian
Shine Tom Chacko’s Official Social Profiles
facebook.com/ShineTomOfficial/
twitter.com/shinetomchacko
instagram.com/shinetom_chacko/
Latest Movies List
- Djinn – 2021
- Thalapathy 65 (2021)
Shine Tom Chacko Images
Check out the latest photos of malayalam actor Shine Tom Chacko,
|Year
|Film
|Director
|Character
|2011
|Gaddama
|Kamal
|Basheer
|Salt N’ Pepper
|Aashiq Abu
|Dubbing director
|2012
|This Adutha Kaalathu
|Arun Kumar Aravind
|Serial killer
|Chapters
|Sunil Ibrahim |
|Vinod aka Choonda
|2013
|Annayum Rasoolum
|Rajeev Ravi
|Abu
|5 Sundarikal
|Aashiq Abu
|as Servant
|Arikil Oraal
|Sunil Ibrahim |
|Alfred
|Kaanchi
|Jeeyen Krishnakumar
|Vijayan
|2014
|Pakida
|Sunil karyattukara
|Sunny
|Hang Over
|Sreejith Sukumaran
|Noor
|Konthayum Poonoolum
|Jijo Antony
|Martin
|Masala Republic
|Visak G. S
|Sivan kutty
|Ithihasa
|Binu S
|Alvy Benedict
|2015
|Viswasam Athalle Ellam
|Jayaraj vijay
|Jomon
|Ottal
|Jayaraj
|Boss
|Saigal Paadukayaanu
|Sibi Malayil
|Chandra Babu
|2016
|Style
|Binu S
|crazy man at the church
|Combat boat
|Rajeev Ravi
|Johny
|Mohavalayam
|T.V.Chandran
|TBA
|Ann Maria Kalippilaanu
|Midhun Manuel Thomas
|Tribe
|Doram
|Manu Kannamthanam
|Dum
|Anuram
|Anthony
|Popcorn
|Aneesh Upasana
|children
|Koppayile coding
|Soujan Joseph
|Appu
|2017
|Godha
|Basil Joseph
|Kidilam Feroz
|Prethamunde Sookshikuka
|Mohammed Ali
|Tiyaan
|Jiyen krishnakumar
|Jameel
|Varnyathil Aashanka
|Sidharth bharathan
|Pratheesh
|Mannankattayum Kariyilayum
|Arun Sagara
|Avarude Raavukal
|Shanil Muhammed
|Shine
|Stopped
|Soubin Shahir
|Mayanadhi
|Aashiq Abu
|Shine
|2018
|Sakhavinte Priyasakhi
|Sidhique thamarassery
|Kayamkulam Kochunni
|Roshan Andrews
|Kochu Pillai
|Who
|Ajay Devaloka
|John
|2019
|Oru Kaatil Oru Paaykappal
|GP Vijayakumar
|Oru Nakshatramulla Akasham
|Ajith Pulleri, Suneesh Babu
|Ishq
|Anuraj manohar
|Alwin
|Mask
|Sunil Hanif
|Unda
|Khalidh Rahman |
|Jojo Samson
|Thami
|KR Praveen
|TBA
|Third World Boys
|Ayyappa Swaroop, Shahaladharan Sashidhar
|Shine
|Bibleo
|Kurian Sajan
|Bibleo