Son dakika: Dede torun olayı! Müge Anlı Dursun Zehir öldü mü, kuyuda bulundu mu? Kerim Bekar kimdir, instagram adresi!

Türkiye’nin günlerdir sözünü ettiği Dursun Zehir cinayeti ilgiyle araştırılıyor. 5.5 aydır kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir’in cansız bedeninin gömülü olduğu yerin kayalık bir yer olduğunu iddia etti. İddiaların ardından iş makinesi hafriyat çalışmalarına başladı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kerim Bekar kimdir? sorunun cevabı…

İtirafçının Rize’de 5,5 aydır kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir’in (75) öldürüldüğü iddiasının ardından cansız bedeninin sahile defnedildiği düşünülüyor.