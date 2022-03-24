LATEST SON DAKİKA: Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi’nde patlama! Yaralılar var… By themiracletechcrew Posted on March 24, 2022 ana sayfa Türkiye SON DAKİKA: Diyarbakır 3. Sanayi Sitesinde Patlama! Yaralılar var… 24.03.2022 – 09:38 Son Güncelleme: 24.03.2022 – 10:26 Diyarbakır’da 3. Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı. Haberin Tamamını Oku Related Items: Click to comment Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website