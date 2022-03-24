Son dakika! Diyarbakır’da sanayi sitesinde patlama

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerindeki 3. Sanayi Sitesi’ndeki işyerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaralandı.
AĞIR KOŞULLAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürülürken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
VALİL, PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Diyarbakır Valiliği, Kayapınar Mahallesi 3. Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 5’i ağır 10 kişinin yaralandığını söyledi.
Valinin…