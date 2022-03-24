Bu arada milli maçlar nedeniyle lige verilen Galatasaray’da transfer gündemi yeniden canlandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvarken, öne çıkan bir isim öne çıktı. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da 23 lig maçında 14 gol ve 8 asistle oynayan Umut Bozok, Cim Bom’un radarına girmeyi başardı. Lorient takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak Kasımpaşa’nın aynı anda satın alma opsiyonunun da bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu için…
Son dakika Galatasaray transfer haberi! Cim Bom’dan Umut Bozok hamlesi
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