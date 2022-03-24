Son dakika Galatasaray transfer haberi! Cim Bom’dan Umut Bozok hamlesi

Bu arada milli maçlar nedeniyle lige verilen Galatasaray’da transfer gündemi yeniden canlandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvarken, öne çıkan bir isim öne çıktı. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da 23 lig maçında 14 gol ve 8 asistle oynayan Umut Bozok, Cim Bom’un radarına girmeyi başardı. Lorient takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ancak Kasımpaşa’nın aynı anda satın alma opsiyonunun da bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu için…