Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem listesi…

Deprem ülkesi olan Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hemen her gün depremler meydana gelmektedir. Bursa’da meydana gelen 4,3 ve 3,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından endişelenen vatandaşlar, son depremler için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Son depremlerle ilgili anlık ve güncel bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye’de insanlar son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin ve şiddetinin resmi web sitesi.