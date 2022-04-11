Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans live score updates, ball to ball commentary

IPL 2022, SRH vs GT Live Cricket Score Streaming Online Today Match Updates:
Sunrisers Hyderabad Squad: Abhishek Sharma, Kane Williamson(c), Rahul Tripathi, Nicholas Pooran(w), Aiden Markram, Shashank Singh, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Marco Jansen, Umran Malik, T Natarajan, Shreyas Gopal, Jagadeesha Suchith, Ravikumar Samarth, Glenn Phillips, Vishnu Vinod, Priyam Garg, Kartik Tyagi, Romario Shepherd, Fazalhaq Farooqi, Abdul Samad, Saurabh Dubey
Gujarat Titans Squad: Matthew Wade (w), Shubman Gill, Sai Sudharsan, Hardik Pandya (c), David Miller, Rahul Tewatia, Abhinav Manohar, Rashid Khan, Lockie Ferguson, Mohammed Shami, Darshan …
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