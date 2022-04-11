IPL 2022, SRH vs GT Live Cricket Score

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans live score updates, ball to ball commentary

IPL 2022, SRH vs GT Live Cricket Score Streaming Online Today Match Updates:

IPL 2022, SRH vs GT Live Cricket Score Streaming Online Today: SRH’s main strength is the balance they possess, especially in the top order. (File)

Sunrisers Hyderabad Squad: Abhishek Sharma, Kane Williamson(c), Rahul Tripathi, Nicholas Pooran(w), Aiden Markram, Shashank Singh, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Marco Jansen, Umran Malik, T Natarajan, Shreyas Gopal, Jagadeesha Suchith, Ravikumar Samarth, Glenn Phillips, Vishnu Vinod, Priyam Garg, Kartik Tyagi, Romario Shepherd, Fazalhaq Farooqi, Abdul Samad, Saurabh Dubey

Gujarat Titans Squad: Matthew Wade (w), Shubman Gill, Sai Sudharsan, Hardik Pandya (c), David Miller, Rahul Tewatia, Abhinav Manohar, Rashid Khan, Lockie Ferguson, Mohammed Shami, Darshan …


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