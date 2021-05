Tala Al Badru Alayna Song | Yuvan Shankar Raja And AR Ameen

TALA AL BADRU ALAYNA SONG DOWNLOAD

Tala Al Badru Alayna Song Lyrics

Check out the complete lyrics of Yuvan’s Tala Al Badru Alayna song,

CREDIT: U1 Records

Tala’al-badru ‘alayna

Min thaniyyat il-wada ‘

Wajaba al-shukru ‘alayna

Ma da’a lillahi da ‘

Ayyuha al-mab’uthu fina

Ji’ta bi-al-amri al-muta ‘

Ji’ta sharrafta al-madinah

Marhaban ya khayra da ‘

Wada vin Mazhaigalil irundhu,

Muzhu Nilavu, Yengal mun Udhika

Iraivan idam Nandrikal pala solli,

Thoodarae ungalai vara-vaerkae

Rasool-Allah

Habeeb-Allah

Nabi-Allah

Shafi-Allah

Rasool-Allah

Habeeb-Allah

Nabi-Allah

Shafi-Allah

Salla-Allahu ‘ala Muhammad

Salla-Allahu ‘alaihi wa sallam

Salla-Allahu ‘ala Muhammad

Salla-Allahu ‘alaihi wa sallam

Ayyuha al-mab’uthu fina

Ji’ta bi-al-amri al-muta ‘

Ji’ta sharrafta al-madinah

Marhaban ya khayra da ‘

Ayyuha al-mab’uthu fina

Ji’ta bi-al-amri al-muta ‘

Ji’ta sharrafta al-madinah

Marhaban ya khayra da ‘

Thodarae Neer,

Iraivanin sollaii

Kadamai aaki thandheerae.

Sirandhavar Neer Varugavae,

Yengal Madinah Ganiyam petradhaee

Tala’al-badru ‘alayna

Min thaniyyat il-wada ‘

Wajaba al-shukru ‘alayna

Ma da’a lillahi da ‘

Tala’al-badru ‘alayna

Min thaniyyat il-wada ‘

Wajaba al-shukru ‘alayna

Ma da’a lillahi da ‘

Wada vin Mazhaigalil irundhu,

Muzhu Nilavu, Yengal mun Udhika

Iraivan idam Nandrikal pala solli,

Thoodarae ungalai vara-vaerkae

Rasool-Allah

Habeeb-Allah

Nabi-Allah

Shafi-Allah

Rasool-Allah

Habeeb-Allah

Nabi-Allah

Shafi-Allah

Salla-Allahu ‘ala Muhammad

Salla-Allahu ‘alaihi wa sallam

Salla-Allahu ‘ala Muhammad

Salla-Allahu ‘alaihi wa sallam

Music: Yuvan Shankar Raja

Singers: Yuvan Shankar Raja & A R Ameen

Original Arabic Lyrics: People Of Madinah (to welcome The Prophet PBUH)

Tamil Lyrics: Zafroon Nizar

Mixed & Arranged by Yuvan Shankar Raja