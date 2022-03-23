Tarım ve Orman Bakanlığı için 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü komutasında görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 Personel istihdam edilecek” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünya Su Günü” münasebetiyle düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

4 milyar 618 milyon TL’lik yatırım bedeli ile 325 eserin hayırlara vesile olmasını dileyen Oktay, bu yılki Dünya Su Günü programlarının “yeraltı suları görünür hale geldi…