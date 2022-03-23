Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı detaylar netleşir. Devlet dairelerinde memur olmak isteyen vatandaşlar, kamu ve özel iş ilanları yayınlanmaktadır. Türkiye İş Kurumu‘kuyu (İŞKUR) ‘Açık İş İlanları’ sayfayı yakından takip ediyorum. Bakanlık teşkilatlarında her yıl çeşitli sebeplerle boşalan kontenjanlar personel alımı yapılıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık kadrosuna 5 bin 64 yeni personelin alınacağını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın Tarım ve Ormancılık…