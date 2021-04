Top 40-yard dash times from 2021 NFL Draft prospects | TMT

Forward of the 2021 NFL Draft, which gamers generated the quickest 40-yard sprint occasions at their respective professional days? Who topped the record total, which quarterbacks ran the quickest, and who had probably the most spectacular occasions among the many offensive and defensive linemen?

40-yard sprint occasions from 2021 NFL Draft prospects

Listed here are the highest 50 40-yard sprint occasions for the 2021 NFL Draft prospects in response to Relative Athletic Scores.

1) Anthony Schwartz, WR, Auburn: 4.27 seconds

2) Eric Stokes, CB, Georgia: 4.31s

T-3) Rondale Moore, WR, Purdue: 4.32s

T-3) Kene Nwangwu, RB, Iowa State: 4.32s

T-5) Ja’Marr Chase, WR, LSU: 4.34s

T-5) Kelvin Joseph, CB, Kentucky: 4.34s

T-7) Elijah Moore, WR, Mississippi: 4.35s

T-7) Marco Wilson, DB, Florida: 4.35s

T-7) Elijah Mitchell, RB, Lousiana: 4.35s

T-10) Brandin Echols, CB, Kentucky: 4.36s

T-10) Michael Carter II, DB, Duke: 4.36s

T-10) Micah Parsons, OLB, Penn State: 4.36s

13) Jayson Oweh, DE, Penn State: 4.37s

T-14) Kadarius Toney, WR, Florida: 4.38s

T-14) Isaiah Dunn, CB, Oregon State: 4.38s

T-14) Jeremy Bell, CB, Charleston: 4.38s

T-17) Kary Vincent Jr., CB, LSU: 4.39s

T-17) Racey McMath, WR, LSU: 4.39s

T-17) Greg Newsome II, CB, Northwestern: 4.39s

T-17) Aaron Robinson, DB, UCF: 4.39s

T-17) Chris Wilcox, DB, Oregon State: 4.39s

T-17) Tutu Atwell, WR, Louisville: 4.39s

T-23) D’Wayne Eskridge, WR, Western Michigan: 4.40s

T-23) Jaycee Horn, CB, South Carolina: 4.40s

T-23) Terrace Marshall Jr., WR, LSU: 4.40s

T-23) Tyson Campbell, CB, Georgia: 4.40s

T-27) Ambry Thomas, CB, Michigan: 4.41s

T-27) Tyler Coyle, DB, Purdue: 4.41s

T-27) Robert Rochell, DB, Central Arkansas: 4.41s

T-27) Caden Sterns, S, Texas: 4.41s

T-27) Asante Samuel Jr., CB, Florida State: 4.41s

T-27) James Wiggins, S, Cincinnati: 4.41s

T-33) Tre Brown, CB, Oklahoma: 4.42s

T-33) Deon Jackson, RB, Duke: 4.42s

T-33) Patrick Surtain II, CB, Alabama: 4.42s

T-33) Darrick Forrest, S, Cincinnati: 4.42s

T-37) Tyree Gillespie, DB, Missouri: 4.43s

T-37) Jacob Harris, WR, UCF: 4.43s

T-37) Rashod Bateman, WR, Minnesota: 4.43s

T-37) Avery Williams, CB, Boise State: 4.43s

T-41) Simi Fehoko, WR, Stanford: 4.44s

T-41) Kyle Pitts, TE, Florida: 4.44s

T-41) Tre Nixon, WR, UCF: 4.44s

T-41) Brandon Stephens, CB, SMU: 4.44s

T-41) Kiondre Thomas, CB, Kansas State: 4.44s

T-41) Zayne Anderson, S, BYU: 4.44s

T-47) Dicaprio Bootle, CB, Nebraska: 4.45s

T-47) Travis Etienne, RB, Clemson: 4.45s

T-47) Paulson Adebo, CB, Stanford: 4.45s

T-47) Nick McCloud, CB, Notre Dame: 4.45s

T-47) Dyami Brown, WR, North Carolina: 4.45s

T-47) Nico Collins, WR, Michigan: 4.45s

T-47) Divine Deablo, S, Virginia Tech: 4.45s

T-47) Kawaan Baker, WR, South Alabama: 4.45s

T-47) Deommodore Lenoir, CB, Oregon: 4.45s

T-47) Tamorrion Terry, WR, Florida State: 4.45s

Quickest 40-yard sprint occasions at every place on offense in 2021

Quarterbacks

1) Justin Fields, Ohio State: 4.46s

2) Zac Thomas, Appalachian State: 4.59s

3) Feleipe Franks, Arkansas: 4.61s

4) Kellen Mond, Texas A&M: 4.62s

5) Ian E book, Notre Dame: 4.65s

Working again

1) Kene Nwangwu, Iowa State: 4.32s

2) Elijah Mitchell, Louisiana: 4.35s

3) Deon Jackson, Duke: 4.42s

4) Travis Etienne, Clemson: 4.45s

T-5) Pooka Williams Jr., Kansas: 4.46s

T-5) Javian Hawkins, Louisville: 4.46s

Large Receiver

1) Anthony Schwartz, Auburn: 4.27s

2) Rondale Moore, Purdue: 4.32s

3) Ja’Marr Chase, LSU: 4.34s

4) Elijah Moore, Mississippi: 4.35s

5) Kadarius Toney, Florida: 4.38s

Tight Finish

1) Kyle Pitts, Florida: 4.44s

2) Noah Grey, Duke: 4.62s

3) Kylen Granson, SMU: 4.64s

4) Zach Davidson, Central Missouri: 4.64s

5) Tommy Tremble, Notre Dame: 4.65s

Offensive Line

1) Samuel Cosmi, OT, Texas: 4.87s

2) Kendrick Greene, OG, Illinois: 4.89s

3) Brady Christensen, OT, BYU: 4.90s

4) Rashawn Slater, OG / T, Northwestern: 4.91s

5) Spencer Brown, OT, Northern Iowa: 4.94s

Quickest 40-yard sprint occasions at every place on protection in 2021

Defensive Sort out

1) Milton Williams, Louisiana Tech: 4.67

2) Marquiss Spencer, Mississippi State: 4.87s

T-3) Jonathan Marshall, Arkansas: 4.88s

T-3) Levi Onwuzurike, Washington: 4.88s

5) Ta’Quon Graham, Texas: 4.89s

Defensive Finish

1) Jayson Oweh, Penn State: 4.37s

2) Kwity Paye, Michigan: 4.57s

3) Jaelan Phillips, Miami (FL): 4.58s

4) Carlos Basham Jr., Wake Forest: 4.62s

T-5) Josh Kaindoh, Florida State: 4.68s

T-5) Gregory Rousseau, Miami (FL): 4.68s

Outdoors Linebackers

1) Micah Parsons, Penn State: 4.36s

2) Shaka Toney, Penn State: 4.53s

3) Andre Mintze, Vanderbilt: 4.59s

4) Nick Bolton, Missouri: 4.60s

T-5) Hamilcar Rashed Jr., Oregon State: 4.62s

T-5) Pete Werner, Ohio State: 4.62s

Inside Linebackers

1) Jamin Davis, Kentucky: 4.48s

2) Nick Niemann, Iowa: 4.51s

3) Baron Browning, Ohio State: 4.56s

T-4) Buddy Johnson, Texas A&M: 4.58s

T-4) Derrick Barnes, Purdue: 4.58s

T-4) Camilo Eifler, Illinois: 4.58s

T-4) Monty Rice, Georgia: 4.58s

Defensive Backs

1) Eric Stokes, Georgia: 4.31s

2) Kelvin Joseph, Kentucky: 4.34s

3) Marco Wilson, Florida: 4.35s

T-4) Brandin Echols, Kentucky: 4.36s

T-4) Michael Carter II, Duke: 4.36s

Need extra 2021 NFL Draft prospect information? Need to do your personal mock draft?

Dive into TMT’s Free NFL Mock Draft Simulator and check your personal drafting acumen. Proceed to go to Professional Soccer Community for NFL information and in-depth evaluation. Additionally, make sure to observe us on Twitter (@PFN365) to remain within the loop on all issues faculty soccer and the NFL Draft panorama.