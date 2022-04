2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 hidden

Events UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze UFC 270: Ngannou vs. Gane UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 UFC Fight Night: Walker vs. Hill UFC Fight Night: Makhachev vs. Green UFC 272: Covington vs. Masvidal UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall UFC Fight Night: Blaydes vs. Daukaus UFC 273: Volkanovski vs. The Korean Zombie UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade UFC Fight Night: Font vs. Vera UFC 274: Oliveira vs. Gaethje UFC Fight Night: 5/14 UFC Fight Night: 5/21 UFC 275: Teixeira vs. Prochazka UFC 276 UFC 281 hidden