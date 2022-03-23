UĞUR KARAKUŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? – Magazin Haberleri

Şarkıları ve besteleriyle adından söz ettiren Uğur Karakuş, lise yıllarında ünlü isimlerle şarkılar söyleme şansı buldu. Birçok sanatçı onun bestelerini okudu. Babasının müziğini konu alan Uğur Karakuş şarkıları haberimizde…

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

Karakuş, 1 Ağustos 1978’de İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayir Gazihasanpaşa ilkokulunda başladı. Ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.

İlkokul yıllarında bağlama ile mesleğe başladı…