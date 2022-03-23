Uğur Karakuş nereli, kaç yaşında? Müzisyen Uğur Karakuş kimdir, kiminle evli, eşi kim?

Uğur Karakuş kaç yaşında? IBO Show’un konuklarından biri olduğu için sorusu araştırılıyor. Türk halk müziği sanatçısı Uğur Karakuş, birçok ünlü ismin sahne şefliğini de yapmıştır. Peki Uğur Karakuş nerelidir? Uğur Karakuş kaç yaşında ve kim? İşte Uğur Karakuş hakkında merak edilenler…

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 İstanbul doğumlu olan ve 43 yaşında olan Uğur Karakuş, eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayir Gazihasanpaşa İlkokulunda başlamıştır. Karakuş ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi İstanbul Teknik…