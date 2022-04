Union Saint-Guillois will start against Anderlecht: Know the full schedule of the play-offs

– Champions Playoff – first day April 24 (13h30): Club de Bruges – Antwerpi April 24 (18h30): Union Saint-Guillois – Anderlecht second day 1er Mai (13h30): Antwerp – Union Saint-Guillois 1er Mai (18h30): Anderlecht – Club de Bruges day 3 May 8 (1:30 pm): Union Saint-Guillois – Club Brugge May 8 (18h30): Antwerp – Anderlecht day 4 May 11 (8:30 PM): Club Brugge – Union Saint-Guillois May 12 (20h30): Anderlecht – Antwerp day 5 May 15 (13h30): Antwerp – Club de Brugesso May 15 (18:30): Anderlecht – Union Saint-Guillois day 6 May 22 (18h30): Club de Bruges – Anderlechto 22 Mai (18h30): Union Saint-Guillois – Antwerpi – Europe playoffs – first day April 23 (8:45 PM): Mechelen – Charleroi April 24 (4 p.m.): La Gantois – Genco second day April 29 (8:45 PM): Jenk – Mechelen April 30 (6.30 pm): Charleroi – La Gantois day 3 6 Mai (20h45): Charleroi – Jenko May 7 (8:45 p.m.): La Gantois – Mechelen day 4 May 10 (6:45 pm):…

