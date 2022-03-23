Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte çalıştırdığı takımlar

2021-2022 sezonunun başında İngiltere Şampiyonası’nda mücadele eden West Bromwich’in teknik direktörlüğünü yapıyor. valeria ismail, sezon ortasında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kulüple yollarını ayırdı. Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Süper Lig ekibi BeşiktaşSportif direktör Ceyhun Kazancı’nın Valerien Ismael ile 1+1 yıl el sıkıştığı iddia edildi. Fransız teknik direktörün kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Şu anda takımın başında olan Önder Karaveli, yeni…