VIVO IPL 2021 Schedule – Indian Premier League Fixtures, Time & Date, Locations | Download The Full Schedule – Tech TMT

S.No Match Middle Date Day Time (IST) Stadium metropolis 1 Mumbai Indians (MI)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

March 29-20 Sunday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 2 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

March 29-20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON Eden Gardens Stadium Kolkata 3 Mumbai Indians (MI)USA

Capitals of Delhi (DC)

March 30-20 Monday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 4 Rajasthan Royals (RR)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

31-Mar-20 Tuesday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 5 Capitals of Delhi (DC)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

April 1-20 Wednesday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 6 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Kings XI Punjab

(KXIP)

Apr 2, 20 Thursday 8:00 pm Eden Gardens Stadium Kolkata 7 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Mumbai Indians (MI)

Apr 3, 20 Friday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 8 Solar Risers Hyderabad (SRH)USA

Rajasthan Royals (RR)

Apr 4, 20 Saturday 8:00 pm RGI stadium Hyderabad 9

USA

Mumbai Indians (MI)

Apr 4, 20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON PCA stadium Mohali 10 Capitals of Delhi (DC)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

Apr 5, 20 Sunday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 11 Sunrisers Hyderabad (SRH)USA

Royal Challengers Bangalore (RCB)

Apr 5, 20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON RGI stadium Hyderabad 12 Chennai Tremendous Kings (CSK)USA

Rajasthan Royals (RR)

April 6, 20 Monday 8:00 pm MAChidambaram Stadium Chennai 13 Kings XI Punjab (KXIP)USA

Capitals of Delhi (DC)

Apr 7, 20 Tuesday 8:00 pm PCA stadium Mohali 14 Rajasthan Royals (RR)USA

Royals Challanges Bangalore (RCB)

Apr 8, 20 Wednesday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 15 Mumbai Indians (MI)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

Apr 9-20 Thursday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 16 Capitals of Delhi (DC)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

April 10-20 Friday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 17 Royal Challangers Bangalore (RCB)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

April 11-20 Saturday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bangalore 18 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

April 11-20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON Eden Gardens Kolkata 19 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Delhi Daredevils (DD)

April 12-20 Sunday 8:00 pm Sheikh Zayed cricket stadium Abu Dhabi 20 Solar Risers Hyderabad (SRH)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

April 12-20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON RGI cricket stadium Hyderabad 21 Rajasthan Royals (RR)USA

Mumbai Indians (MI)

April 13, 20 Monday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 22 Capitals of Delhi (DC)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

April 14, 20 Tuesday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 23 Mumbai Indians (MI)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

April 15-20 Wednesday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 24

USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

April 16, 20 Thursday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 25 Solar Risers Hyderabad (SRH)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

April 17-20 Friday 8:00 pm RGI cricket stadium Hyderabad 26 Capitals of Delhi (DC)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

April 18, 20 Saturday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 27 Chennai Tremendous Kings (CSK)USA

Mumbai Indians (MI)

April 18, 20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON MAChidambaram Chepauk Stadium Chennai 28 Rajasthan Royals (RR)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

April 19 20 Sunday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 29 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

April 19 20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 30 Chennai Tremendous Kings (CSK)USA

Capitals of Delhi (DC)

April 20, 20 Monday 8:00 pm MAChidambaram Chepauk Stadium Chennai 31 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Mumbai Indians (MI)

April 21-20 Tuesday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 32 Capitals of Delhi (DC)USA

Rajasthan Royals (RR)

April 22, 20 Wednesday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 33 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

April 23-20 Thursday 8:00 pm Eden Gardens Kolkata 34 Kings XI Punjab (KXIP)USA

Mumbai Indians (MI)

April 24-20 Friday 8:00 pm PCA stadium Mohali 35 Chennai Tremendous Kings (CSK)USA

Royal Challengers Bangalore (RCB)

April 25-20 Saturday 8:00 pm MAChidambaram Chepauk Stadium Chennai 36 Solar Risers Hyderabad (SRH)USA

Capitals of Delhi (DC)

April 25-20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON RGI cricket stadium Hyderabad 37 Mumbai Indians (MI)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

April 26-20 Sunday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 38 Kings XI Punjab (KXIP)USA

Rajasthan Royals (RR)

April 26-20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON PCA stadium Mohali 39 Solar Risers Hyderabad (SRH)USA

Royal Challengers Bangalore (RCB)

April 27-20 Monday 8:00 pm RGI cricket stadium Hyderabad 40 Rajasthan Royals (RR)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

April 28-20 Tuesday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 41 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Mumbai Indians (MI)

Apr 29, 20 Wednesday 8:00 pm Eden Gardens Kolkata 42 Capitals of Delhi (DC)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

April 30-20 Thursday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 43 Rajasthan Royals (RR)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

Could 1-20 Friday 8:00 pm Sawai Mansingh Stadium Jaipur 44 Kings XI Punjab (KXIP)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

Could 2-20 Saturday 8:00 pm PCA stadium Mohali 45 Capitals of Delhi (DC)USA

Rajasthan Royals (RR)

Could 2-20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON Sheikh Zayed cricket stadium Abu Dhabi 46 Kings XI Punjab (KXIP)USA

Royal Challengers Bangalore (RCB)

Could 3, 20 Sunday 8:00 pm PCA stadium Mohali 47 Mumbai Indians (MI)USA

Rajasthan Royals (RR)

Could 3, 20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON Wankhede Stadium Mumbai 48 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

Could 4-20 Monday 8:00 pm Eden Gardens Kolkata 49 Chennai Tremendous Kings (CSK)USA

Mumbai Indians (MI)

Could 5-20 Tuesday 8:00 pm MAChidambaram Chepauk Stadium Chennai 50 Kolkata Knight Riders (KKR)USA

Rajasthan Royals (RR)

Could 6-20 Wednesday 8:00 pm Eden Gardens Kolkata 51 Mumbai Indians (MI)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

Could 7-20 Thursday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 52 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Rajasthan Royals (RR)

Could 8-20 Friday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 53 Capitals of Delhi (DC)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

Could 9-20 Saturday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 54 Royal Challengers Bangalore (RCB)USA

Solar Risers Hyderabad (SRH)

Could 9-20 Saturday 4:00 IN THE AFTERNOON M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 55 Mumbai Indians (MI)USA

Kolkata Knight Riders (KKR)

Could 10-20 Sunday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 56 Rajasthan Royals (RR)USA

Royal Challengers Bangalore (RCB)

Could 10-20 Sunday 4:00 IN THE AFTERNOON Sawai Mansingh Stadium Jaipur 57 Capitals of Delhi (DC)USA

Chennai Tremendous Kings (CSK)

Could 11-20 Monday 8:00 pm Feroz Shah Kotla Stadium Delhi 58 Mumbai Indians (MI)USA

Kings XI Punjab (KXIP)

Could 12-20 Tuesday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai 59 Qualification-1 Could 14-20 Thursday 8:00 pm Eden Gardens Kolkata 60 Eliminator Could 15-20 Friday 8:00 pm M. Chinnaswamy Stadium Bengaluru 61 Qualifier-2 Could 16-20 Saturday 8:00 pm MAChidambaram Chepauk Stadium Chennai 62 LAST Could 24-20 Sunday 8:00 pm Wankhede Stadium Mumbai